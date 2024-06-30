Как чувствовать себя бодрым: три простых способа

Постоянно пьете кофе, но энергии ноль? Врач Роуэн Коннелл перечислил несколько действенных способов, которые помогут исправить ситуацию.

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Кофе

Потребление кофеина может усугубить ситуацию, если вы не выспались и перетрудились. Постарайтесь либо исключить кофеин из рациона, либо внимательнее следить за тем, в каком количестве он попадает в организм.

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Питание

Попробуйте увеличить количество белка, витамина С и сложных углеводов в своем рационе. Они есть в овсянке, миндале, яблоках, брокколи и многих других полезных и питательных продуктах.

Сон

Обязательно высыпайтесь. За просмотром сновидений нужно проводить не менее семи часов в сутки, а лучше все девять.

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