Ученые выяснили, как размер груди влияет на потливость

На выработку пота человеческим организмом влияют самые разные факторы: от обмена веществ до условий окружающей среды.

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Если речь идет о представительницах прекрасного пола, то при расчетах нужно учитывать в том числе размер груди. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, результаты которого опубликованы в журнале Experimental Physiology.

В научном эксперименте приняли участие более 20 женщин разного возраста и телосложения. На протяжении 50 минут они находились в современной климатической камере, в которой была установлена температура на уровне +32°C. Участницы при этом не сидели сложа руки, а бегали на беговой дорожке.

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Пока женщины были заняты делом, специальные датчики, размещенные на их молочных железах, фиксировали необходимые показатели, в том числе расположение активных потовых желез и количество вырабатываемого ими пота.

Выяснилось следующее: плотность потовых желез в области груди линейно уменьшалась по мере увеличения площади поверхности груди. То есть обладательницы разных размеров груди во время физических активностей потеют по-разному. Это значит, что им не могут подходить одни и те же бюстгальтеры. Особенно, если речь идет о занятиях спортом.

Ранее "Рамблер" рассказывал о женщине, которая не стирала бюстгальтер на протяжении шести лет.