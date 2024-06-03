Есть ли связь между ранней менопаузой и раком груди: исследование

Некоторые женщины, у которых наступает ранняя менопауза (до 40 лет), имеют повышенный риск развития рака молочной железы и яичников. Об этом сообщает издание Medical Xpress.

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Исследователи изучили медицинские записи о состоянии здоровья тысяч женщин и их (как близких, так и дальних) родственников. Вот, что удалось выяснить.

Женщины с ранней менопаузой имели повышенный (в два раза) риск развития рака молочной железы и (почти в четыре раза) рака яичников. Аналогичная тенденция в случае с раком груди наблюдалась и у бабушек, дедушек, племянников и тетушек. Кроме того, у последних была выше вероятность заболеть раком толстой кишки.

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У родственников первой, второй и третьей степени родства, то есть прадедов, двоюродных братьев и сестер, заболеваемость раком предстательной железы увеличивалась в 1,3–1,6 раза.

"Женщины, у которых менопауза наступает до достижения 40 лет, должны регулярно обследоваться на рак молочной железы, особенно, если у их родственников были выявлены злокачественные опухоли".

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