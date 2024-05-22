Добавки с рыбьим жиром могут увеличить риск развития инсульта

Регулярное употребление добавок с рыбьим жиром может увеличить риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы у людей, которые не имеют проблем с сердцем. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, результаты которого опубликованы в BMJ Medicine.

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В то же время такие добавки способны замедлить прогрессирование уже существующего сердечно-сосудистого заболевания и снизить риск развития смерти.

Специалисты привлекли к участию в научном эксперименте более 400 тыс. людей, информация о состоянии которых содержалась в Биобанке Великобритании (UK Biobank). Пока одни на регулярной основе потребляли жирную и нежирную рыбу, другие отдавали предпочтение добавкам с рыбьим жиром.

Результаты показали, что потребление последних оказывает различное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы и прогрессирование ряда заболеваний.

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Для тех, у кого на момент начала проведения исследования не было выявлено каких-либо заболеваний сердца и сосудов, регулярное потребление добавок с рыбьим жиром было связано с повышенным риском развития фибрилляции предсердий и инсульта (на 13% и на 5%).

А вот среди тех, у кого уже были диагностированы проблемы с сердцем и сосудами, регулярное потребление добавок с рыбьим жиром было связано со снижением риска прогрессирования фибрилляции предсердий до сердечного приступа и развития сердечной недостаточности, приводившей к смертельному исходу (15% и 9%).

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