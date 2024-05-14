Ученые испытали устройство, которое читает мысли людей

Ученые провели эксперимент, в рамках которого испытали новейшее устройство, позволяющее читать мысли людей. Об этом сообщает New York Post.

© Unsplash

Происходило все следующим образом. Специалисты Калифорнийского технологического института прикрепили электроды к части супрамаргинальной извилины мозга двух добровольцев. Именно эта область главного органа центральной нервной системы отвечает за формирование мыслей.

Как птоз верхних век влияет на зрение

После этого участникам дали визуальную или устную подсказку об определенном предмете или событии и попросили подумать о нем какое-то время. Волшебному устройству, как сообщают ученые, удалось визуализировать объект размышлений участников.

Точность расшифровки мыслей на основе транслируемых устройством сведений составила 79%.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что лечение стволовыми клетками привело к заражению пациентов смертельными инфекциями.