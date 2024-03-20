Ученые совершили прорыв в борьбе с ВИЧ

Ученым удалось успешно устранить следы ВИЧ из инфицированных клеток с помощью специальной технологии воздействия на гены, которая ранее была отмечена Нобелевской премией. Об этом сообщает BBC.

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Как объяснила команда ученых Амстердамского университета, представляя краткий обзор своих первых результатов на медицинской конференции на этой неделе, технология под названием Crispr-Cas позволяет разрезать ДНК в определенных точках и удалять из нее нежелательные гены.

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В результате клетка полностью очищается от инфицированных клеток, что, несмотря на все достижения современной медицины, является настоящим чудом.

Однако специалисты предупредили, что пока рано говорить о новом эффективном лекарстве от недуга: предстоит проделать немало работы и провести не одно исследование, чтобы понять, как применить открытие на практике.

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