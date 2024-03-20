Ученые совершили прорыв в борьбе с ВИЧ
Ученым удалось успешно устранить следы ВИЧ из инфицированных клеток с помощью специальной технологии воздействия на гены, которая ранее была отмечена Нобелевской премией. Об этом сообщает BBC.
Как объяснила команда ученых Амстердамского университета, представляя краткий обзор своих первых результатов на медицинской конференции на этой неделе, технология под названием Crispr-Cas позволяет разрезать ДНК в определенных точках и удалять из нее нежелательные гены.
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В результате клетка полностью очищается от инфицированных клеток, что, несмотря на все достижения современной медицины, является настоящим чудом.
Однако специалисты предупредили, что пока рано говорить о новом эффективном лекарстве от недуга: предстоит проделать немало работы и провести не одно исследование, чтобы понять, как применить открытие на практике.
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