Комбинация каких двух ингредиентов помогает худеть

Тосты из цельнозернового хлеба в сочетании с фасолью – отличный вариант перекуса для тех, кто стремится избавиться от лишних килограммов. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, о результатах которого сообщает издание Daily Mail.

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На протяжении четырех месяцев 37 добровольцев должны были придерживаться определенного рациона питания, при этом контрольной группе было предписано съедать по 40 грамм резистентного крахмала в день.

В результате участники, сидевшие на крахмальной диете, сбросили около 2,7 килограммов. За счет чего это произошло?

Во-первых, богатые резистентным крахмалом продукты (горох, фасоль, цельнозерновые) более сытные, они лучше насыщают организм, поэтому после их потребления нескоро захочется вновь перекусить.

Во-вторых, в отличие от обычного крахмала, который легко переваривается в тонкой кишке, резистентный минует этот этап и попадает непосредственно в толстый кишечник. Там он ферментируется и становится топливом для полезных бактерий, то есть питает их, а не самого человека.