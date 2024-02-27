Исследование: лечение рака в Великобритании отстает от других стран

Онкобольные в Великобритании проходят химиотерапию и лучевую терапию реже, чем пациенты в Австралии, Канаде и Норвегии, и им приходится дольше ждать назначения курса лечения. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, результаты которого опубликованы на Medical Xpress.

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Специалисты изучили данные более чем 780 000 человек с онкологическими заболеваниями, диагностированными в период с 2012 по 2017 год в четырех странах – Австралии, Канаде, Норвегии и Великобритании. В исследование были включены восемь типов рака: пищевода, желудка, толстой кишки, прямой кишки, печени, поджелудочной железы, легких и яичников.

По прошествии шести лет ученые пришли к следующим выводам:

курсы химиотерапии и лучевой терапии пациентам разного возраста с раком легких в Великобритании назначались реже, чем в других трех странах;

пациенты в Великобритании сталкивались с длительным ожиданием лечения, и варьировалось оно в зависимости от региона проживания. Среднее время ожидания начала прохождения курса химиотерапии было самым коротким в Англии (48 дней), а самым длинным – в Шотландии (65 дней).

"Когда дело доходит до лечения рака, время действительно имеет значение. За этой статистикой стоят люди, с нетерпением ожидающие начала лечения, которое является ключом к повышению их шансов на выживание", – приводятся слова одного их авторов исследования.