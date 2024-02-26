Ученые рассказали о лайфхаке, который помогает пить меньше спиртного

Ученые рассказали о лайфхаке, который помогает сократить потребление алкоголя
Исследование Кембриджского университета показало, что в барах, которые отказались от больших бокалов для вина, средний объем продаваемого алкоголя уменьшился на 8%.
Команда специалистов из Кембриджа изучила 21 бар/паб, чтобы выяснить, повлияет ли исключение больших бокалов (объемом 250 мл) из ассортимента заведения на средние объемы употребления вина.
Так, в эксперименте поучаствовали 20 баров в Великобритании, на четыре недели выполнивших задание специалистов. Выяснилось, что удаление самой большой порции бокалов привело к снижению продаж вина в среднем на 420 мл в день на одно заведение – примерно на 7,6%.
Соавтор исследования, доктор Элени Манцари, объяснила:
«Похоже, когда большие бокалы оказались недоступны, люди переключились на меньшие варианты, но компенсировать "недостаток" выпитого после не стали. Люди склонны потреблять определенное количество "единиц" – в данном случае стаканов – независимо от размера порции.
Например, человек может решить, что сегодня ограничится парой бокалов вина, и в итоге выпьет в целом меньше, если объем самого бокала будет меньше».
Ученые отметили, что безопасной дозы алкоголя не существует и даже умеренное его потребление пагубно сказывается на здоровье человека.
Ранее мы писали о том, как алкоголь действует на мозг.