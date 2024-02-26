Ученые рассказали о лайфхаке, который помогает пить меньше спиртного

«Похоже, когда большие бокалы оказались недоступны, люди переключились на меньшие варианты, но компенсировать "недостаток" выпитого после не стали. Люди склонны потреблять определенное количество "единиц" – в данном случае стаканов – независимо от размера порции.



Например, человек может решить, что сегодня ограничится парой бокалов вина, и в итоге выпьет в целом меньше, если объем самого бокала будет меньше».