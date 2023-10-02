Самый вредный для печени алкогольный напиток

Всемирный день без алкоголя отмечают ежегодно 2 октября с 2008 года. Однако в это день от алкоголя принято наоборот отказываться, вспоминая, насколько опасно спиртное для нашего организма.

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Конечно, сильнее всего алкоголь пьет по печени. "Рамблер" расскажет о том, какой спиртной напиток самый опасный для печени.

На самом деле, стоит понять, что алкоголь — это худшее, что вы можете сделать для своего организма и, в особенности, для печени.

«Алкоголь — худший напиток для вашей печени, поскольку он затрудняет расщепление и выведение токсинов из организма», — объясняет Минерва Валенсия, доктор медицинских наук .

При этом определенные виды алкогольных напитков в конечном итоге способствуют большему повреждению печени .

«Крепкие напитки содержат больше алкоголя, чем пиво или вино, что делает их более опасными для печени. Одна порция крепких напитков крепостью 80 содержит около 15 граммов алкоголя, а большинство - даже больше», — говорит Джанет Коулман, научный сотрудник TheConsumerMag.

По словам специалиста, есть еще один напиток, который неожиданно очень вреден для печени и желудка.

«В отличие от других алкогольных напитков, крепкий сидр имеет высокую концентрацию этанола, что может привести к проблемам с желудком при употреблении в больших количествах», — говорит Коулман.