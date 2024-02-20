Простые лайфхаки, которые помогут вам жить дольше

Все знают, что активный образ жизни и здоровое питание продлевают жизнь. Но что конкретно нужно делать, чтобы жить дольше и счастливее — читайте об этом в материале "Рамблера".

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О таких лайфхаках рассказал врач общей практики, доктор Томас Мэтьюз.

Больше спите в течение дня

Если вы ежедневно будете спать больше на полчаса, то ваше общее состояние станет намного бодрее.

Так, ученые выяснили, что если мы несколько раз нажимаем на повтор сигнала будильника, пытаясь "доспать" несколько минут, то организм получает лишний стресс. Вместо этого, лучше устанавливать будильник на самое позднее возможное время, но вставать сразу.

Пять ступенек

Риск сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта снижается на одну пятую, если вы регулярно поднимаетесь по лестнице.

Исследования, проведенные в Университете Тулейн в Новом Орлеане, показали, что пять ступенек пройденных ежедневно могут положительно сказаться на здоровье.

Так, по словам врача, лестницы могут стать быстрым решением проблемы для сотен тысяч человек, которые ежегодно попадают в больницы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

И чашка чая

Австралийские ученые из Университета Аделаиды обнаружили, что те, кто ежедневно выпивает чашку чая, снижают риск развития диабета на 47 процентов.

Доктор Мэтьюз добавляет:

«Существует так много разновидностей чая, и он дополняет ваш организм натуральными ингредиентами. Он также может помочь предотвратить тягу к еде, что означает потребление меньшего количества сахара и калорий и снижение риска развития диабета».

Фрукты и овощи

Команда Имперского колледжа Лондона обнаружила, что ежедневное употребление 800 г различных фруктов и овощей снижает риск развития рака на 13 процентов, инсульта на 33 процента, сердечно-сосудистых заболеваний на 24 процента, сердечно-сосудистых заболеваний на 28 процентов и преждевременной смерти на 31 процент.

Доктор Мэтьюз добавляет:

«Мы эволюционировали, чтобы есть в основном пищу, выращенную на земле, а не молочные продукты и мясо, и это то, чего жаждет наше тело, чтобы оптимально функционировать и быть здоровым».

Зеленые бананы снижают риск рака

Не совсем спелые зеленые бананы богаты крахмалом, который действует в нашем организме как клетчатка, питая «дружественные» бактерии в кишечнике.

Затем они преобразуют крахмал в жирную кислоту, которая, как установлено, снижает риск рака толстой кишки.

Доктор Мэтьюз говорит:

«Риск рака толстой кишки увеличивается, если клетки, выстилающие толстую кишку, подвергаются воздействию токсинов. Таким образом, сокращение времени транспортировки "отходов "в нашем кишечнике снижает это воздействие и риск.

Одним из ключей к этому является увеличение потребления клетчатки...».

Следите за весом

Немецкие исследователи из Лейпцигского университета обнаружили, что любое ожирение несет в себе риск для здоровья.

Доктор Мэтьюз добавляет:

«Избыточный жир повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака, особенно когда он откладывается вокруг живота. Некоторые люди могут быть более здоровыми, чем другие, независимо от веса, но избыток жира определенно вреден для здоровья».

Сократите употребление фруктозы

Если вы хотите держать вес в норме, сократите потребление фруктозы – обработанного сахара в кукурузном сиропе, который содержится во многих обработанных напитках и продуктах питания.

Ученые из Университета Колорадо в США обнаружили, что большое его количество в безалкогольных напитках, шоколаде и других сладостях заставляет метаболизм засыпать, а человека —чувствовать голод.

Доктор Мэтьюз объясняет: