Ученые нашли вещество, помогающее людям с пищевой аллергией

Селективный иммунодепрессант омализумаб является действующим веществом лекарственных средств, которые чаще всего используются при лечении бронхиальной астмы. Однако ученые выяснили, что это вещество может быть эффективным и в борьбе с пищевыми аллергиями.

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Исследование, недавно опубликованное в The New England Journal of Medicine, показало, что курс лечения препаратами с омализумабом снижает аллергические реакции у людей с пищевой аллергией.

Исследование показало, что почти 67% участников исследования, завершивших лечение омализумабом, могли потреблять однократную дозу 600 мг или более арахисового белка (около 2,5 арахиса), не испытывая умеренных или тяжелых аллергических реакций, по сравнению с менее чем 7% участников, получивших плацебо. Аналогичные результаты наблюдались при потреблении яиц, молока, пшеницы, кешью, грецких орехов и фундука..

Хотя омализумаб не излечивает пищевую аллергию, исследование показывает, что препарат, одобренный FDA с 2003 года для лечения персистирующей аллергической астмы средней и тяжелой степени у некоторых людей, потенциально может защитить детей и подростков, если они случайно съедят пищу, содержащую аллергены.

16-недельный курс лечения омализумабом увеличивает количество арахиса, древесных орехов, яиц, молока и пшеницы, которые могут употреблять дети в возрасте от 1 года с аллергией на несколько пищевых продуктов. употреблять без аллергической реакции.

Один из авторов исследования, доктор медицинских наук Джонатан Спергел, объяснил:

«Случайное воздействие пищевого аллергена является одной из наиболее распространенных проблем для детей с пищевой аллергией, поэтому этот препарат дает родителям дополнительную возможность уменьшить воздействие аллергической реакции».

Медики продолжат дополнительные исследования омализумаба и его действия на людей с пищевыми аллергиями.