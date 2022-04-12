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51 минуту назад

Неожиданные симптомы аллергии, которые не стоит игнорировать

Мария Кимакович
Галина Аксеноваэксперт

К началу сезона аллергии люди, страдающие от этого недуга, начинают готовиться заранее. К основным признакам аллергии чаще всего относят слезоточивость, заложенность носа и постоянное чихание. Но это не единственные симптомы заболевания. О том, на какие подсказки организма также следует обратить внимание, "Рамблеру" рассказала врач-терапевт Галина Аксенова.

Неожиданные симптомы аллергии, которые не стоит игнорировать
Фото: pixabay.compixabay.com
Большинство из нас привыкли, основные симптомы аллергии-это заложенный нос, чихание и слезоточивость. Это верно, но данные симптомы не единственные. Есть и такие, которые человек без медицинского образования к проявлениям аллергических реакций не причисляет.

Согласно статистике, каждый шестой житель планеты страдает от аллергии, и что самое ужасное, число аллергиков с каждым годом растёт. Если верить подсчётам учёных и специалистов по статистике, к 2025 году половина человечества будет подвержена этому хроническому заболеванию в той или иной форме.
Галина Аксенова
Галина АксеноваВрач-терапевт, клинический опыт в хирургии, педиатрии и терапии с 2010 года
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Эксперт перечислила неожиданные симптомы аллергии, которые не стоит игнорировать:

  1. Нарушения в работе пищеварительного тракта. В частности, изменения частоты дефекаций и самого стула, в частности. Если Вы отметили у себя неожиданные изменения в работе органов пищеварения, обратитесь к терапевту и поделитесь своими сомнениями. Иногда аллергия на компоненты пищи может клинически выражаться в виде запоров или диареи
  2. Охриплость голоса, постоянное першение в горле или мучительный сухой кашель. Часто пациенты с такими симптомами пытаются лечиться от бронхита, трахеита или ларингита. Однако, в таких ситуациях в ход идут вовсе не те лекарства, которые воздействуют на причину указанных симптомов, и облегчения не наступает. Это еще один повод задуматься, нет ли у Вас аллергии.
  3. Головная боль и даже одновременное повышение артериального давления. Если наиболее "традиционные" причины головной боли исключены и параллельно с возникновением головной боли Вы отмечаете сезонность/связь с определенной ситуацией (поменяли парфюм, стали пользоваться другими бытовыми химическими средствами, переехали, попробовали новый продукт и т.д.) — это повод посетить аллерголога
  4. Чувство постоянной немотивированной усталости. Много внимания уделяется недостатку витамина Д, железа и других микронутриентов, играющих важную роль в работе организма и ощущением бодрости, как следствие. Однако, в случае отека слизистой оболочки, которая может не вызывать явных трудностей при дыхании, человек будет постоянно испытывать кислородное голодание. Как следствие — недостаток питания всех клеток организма, насыщения их кислородом и чувство разбитости и постоянной усталости
  5. Боль в животе может также быть признаком аллергии. По данным американских исследователей, этот признак существует более, чем у 45% пациентов, страдающих от того или иного вида аллергии
  6. Трещины на губах. Иногда данный признак говорит о недостатке некоторых минералов и витаминов. Как быть, если по данным пунктам у врача претензий нет? Обратиться к аллергологу и убедиться, что Вы — не аллергик. Аллергики часто дышат ртом, что вызывает сухость кожи губ, отсюда косметический дефект в виде неприятных трещинок
Если Вы обнаружили у себя какой-то из перечисленных признаков, обращайтесь к врачу. Не стесняйтесь спросить, является ли какой-то из симптомов признаком аллергии. Тем более, что установить данный диагноз не так сложно.
Галина Аксенова
Галина АксеноваВрач-терапевт, клинический опыт в хирургии, педиатрии и терапии с 2010 года

Будьте здоровы и прислушивайтесь к своему организму более внимательно.

Болезни и лекарства,
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