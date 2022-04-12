К началу сезона аллергии люди, страдающие от этого недуга, начинают готовиться заранее. К основным признакам аллергии чаще всего относят слезоточивость, заложенность носа и постоянное чихание. Но это не единственные симптомы заболевания. О том, на какие подсказки организма также следует обратить внимание, "Рамблеру" рассказала врач-терапевт Галина Аксенова.
Эксперт перечислила неожиданные симптомы аллергии, которые не стоит игнорировать:
Будьте здоровы и прислушивайтесь к своему организму более внимательно.