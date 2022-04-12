Неожиданные симптомы аллергии, которые не стоит игнорировать

Большинство из нас привыкли, основные симптомы аллергии-это заложенный нос, чихание и слезоточивость. Это верно, но данные симптомы не единственные. Есть и такие, которые человек без медицинского образования к проявлениям аллергических реакций не причисляет.



Согласно статистике, каждый шестой житель планеты страдает от аллергии, и что самое ужасное, число аллергиков с каждым годом растёт. Если верить подсчётам учёных и специалистов по статистике, к 2025 году половина человечества будет подвержена этому хроническому заболеванию в той или иной форме.

Галина Аксенова Врач-терапевт, клинический опыт в хирургии, педиатрии и терапии с 2010 года