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52 минуты назад

Как понять, что у вас аллергия на шампунь

Мира Маркина
Кохас Ольга Алексеевнаэксперт,Копытина Виталия Вячеславовнаэксперт

Современные уходовые средства для волос — шампуни, бальзамы, маски — тщательно проверяют на возможные аллергены. Тем не менее иногда организм реагирует на компоненты в составе аллергией: зудом, перхотью, покраснением. «Рамблер» поговорил с врачами-трихологами и узнал, в каких случаях от шампуня надо избавиться.

Как понять, что у вас аллергия на шампунь
Фото: unsplash.comunsplash.com

Когда возникает аллергия

Начнем с того, что аллергическая реакция — не что иное, как проявление общего состояния организма.
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Кохас Ольга Алексеевна
Врач-трихолог, Вице-президент Евразийской Трихологической Ассоциации
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Кожа имеет собственный иммунитет: при изменениях внутри организма может измениться и защита кожи. При стрессе, приеме антибиотиков защитная системная кожного покрова может ослабиться. Могут возникнуть неприятные симптомы: грибок, зуд, покраснение. Провоцирующим фактором могут быть такие средства ухода, как шампунь.

Почему возникает аллергия

Аллергия может возникнуть как на дорогой, так и на дешевый шампунь. Средства состоят из известных нам ингредиентов: эмульгаторы, силиконы, ПАВы. В основном, аллергическая реакция может возникнуть от последних, то есть поверхностно-активных веществ.

Если человек пользуется бессульфатным шампунем, то реакция может возникнуть на ингредиенты и активы: ментол, никотиновую кислоту, кофеин, экстракты трав.

Надо отметить, что не всегда виноват шампунь. Аллергия также может возникнуть из-за смены ухода или смены типа воды.

unsplash.com

Как проявляется аллергия

Аллергия в первую очередь проявляется покраснением, шелушением и зудом.

Что делать при аллергии

Первое, что нужно сделать, если возникла аллергия, — поменять шампунь через три помывки.

  • Если при трехразовом мытье симптомы не уходят, значит, аллергия возникла именно на шампунь.
  • Если же симптомов не возникает, то это не аллергическая реакция, а усиленная регенерация клеток, которая вызывает шелушение.

В случае аллергической реакции я рекомендую пациентам принять антигистаминные, сменить шампунь или воду.

Как подобрать правильный шампунь

Есть золотое правило при выборе шампуня — подбирать по типу кожи головы. Я рекомендую иметь не один шампунь для ежедневного использования, а два-три: так не будет эффекта привыкания.
Копытина Виталия Вячеславовна
Копытина Виталия ВячеславовнаВрач трихолог, действующий член ассоциации трихологов, союза трихологов, русского общества исследования волос, общества исследования волос Восточной Европы и Азии

Как понять, какой у вас тип кожи головы? Посмотреть на прикорневую зону на следующий день после мытья. Если она стала жирной, у вас жирный тип кожи головы, и вам нужно купить шампунь для жирной кожи головы. Его можно чередовать с шампунем для особого типа волос: для объема, увлажняющий, для тонких волос, для окрашенных волос.

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