Как понять, что у вас аллергия на шампунь

Современные уходовые средства для волос — шампуни, бальзамы, маски — тщательно проверяют на возможные аллергены. Тем не менее иногда организм реагирует на компоненты в составе аллергией: зудом, перхотью, покраснением. «Рамблер» поговорил с врачами-трихологами и узнал, в каких случаях от шампуня надо избавиться.
Начнем с того, что аллергическая реакция — не что иное, как проявление общего состояния организма.
Кожа имеет собственный иммунитет: при изменениях внутри организма может измениться и защита кожи. При стрессе, приеме антибиотиков защитная системная кожного покрова может ослабиться. Могут возникнуть неприятные симптомы: грибок, зуд, покраснение. Провоцирующим фактором могут быть такие средства ухода, как шампунь.
Аллергия может возникнуть как на дорогой, так и на дешевый шампунь. Средства состоят из известных нам ингредиентов: эмульгаторы, силиконы, ПАВы. В основном, аллергическая реакция может возникнуть от последних, то есть поверхностно-активных веществ.
Если человек пользуется бессульфатным шампунем, то реакция может возникнуть на ингредиенты и активы: ментол, никотиновую кислоту, кофеин, экстракты трав.
Надо отметить, что не всегда виноват шампунь. Аллергия также может возникнуть из-за смены ухода или смены типа воды.
Аллергия в первую очередь проявляется покраснением, шелушением и зудом.
Первое, что нужно сделать, если возникла аллергия, — поменять шампунь через три помывки.
В случае аллергической реакции я рекомендую пациентам принять антигистаминные, сменить шампунь или воду.
Как понять, какой у вас тип кожи головы? Посмотреть на прикорневую зону на следующий день после мытья. Если она стала жирной, у вас жирный тип кожи головы, и вам нужно купить шампунь для жирной кожи головы. Его можно чередовать с шампунем для особого типа волос: для объема, увлажняющий, для тонких волос, для окрашенных волос.