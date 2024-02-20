Ученые: от одиночества спасают занятия спортом

Физическая активность в повседневной жизни может компенсировать негативные последствия одиночества. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, результаты которого опубликованы в научном журнале Nature.

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Эксперимент проводился в период пандемии, когда многие соблюдали режим самоизоляции. Добровольцами стали 317 человек в возрасте от 18 до 28 лет без каких-либо психических расстройств.

Одна половина участников занималась спортом, в то время как другая воздерживалась от него. Ученые, в свою очередь, следили за работой мозга и первых, и вторых, уделяя особое внимание показателям главного органа нервной системы во время физической активности.

Оказалось, что ходьба со скоростью 4,8 километра в час в течение часа может компенсировать кратковременный "социально-аффективный дефицит".

"Результаты показывают, что физическая активность может использоваться в качестве эффективной и доступной стратегии для противодействия психологическим последствиям одиночества и для улучшения здоровья населения", – приводятся слова авторов исследования.