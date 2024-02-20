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Ученые выяснили, какая диета замедляет старение

Диета FMD (Fast Mimicking Diet), суть которой заключается в имитировании голодания, замедляет старение организма и снижает риск развития ряда заболеваний. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, результаты которого опубликованы в научном журнале Nature.

FMD – это разновидность периодического голодания, представляющая собой пятидневную диету с высоким содержанием ненасыщенных жиров и низким содержанием калорий, белков и углеводов.

Придерживаясь данной диеты, человек в прямом смысле имитирует голодание, суть которого сводится только к потреблению жидкости. Главное отличие первого от второго состоит в том, что Fast Mimicking Diet насыщает организм необходимыми питательными веществами.

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Как отмечают авторы исследования, FMD:

  • способствует регенерации стволовых клеток;
  • уменьшает побочные эффекты химиотерапии;
  • снижает риск развития рака, диабета, болезней сердца и других возрастных заболеваний;
  • увеличивает продолжительность жизни.

"Это первое исследование, которое показывает, что корректировка рациона питания, не требующее радикальных диетических или других изменений образа жизни, способна сделать людей биологически моложе", – приводятся слова профессора Школы им. Леонарда Дэвиса при Университете Южной Калифорнии Вальтера Лонго.

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