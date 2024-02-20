Упорные тренировки по выходным могут сжигать жир так же, как и ежедневные тренировки

Принято считать, что для потери веса необходимо заниматься спортом как можно чаще. Однако ученые пришли к выводу, что красивая фигура не требует постоянных занятий. Об этом сообщает CNN.

Исследователи Национального центра сердечно-сосудистых заболеваний Китайской академии медицинских наук и Медицинского колледжа Пекинского союза пришли к выводу, что занятия спортом по выходным сжигают столько же жира, что и ежедневные тренировки.

«Наши результаты показали, что не было никакой разницы между паттерном «воин выходного дня» и регулярно активным паттерном по абдоминальному и общему ожирению (жиру)», — пояснил Лихуа Джан.

В то же время ученые отмечают, что в ходе эксперимента, по результатам которого они пришли к выше озвученным выводам, тренировки в выходные были более интенсивными и продолжительными. В будни физическая активность была не такой.

Предполагается, что способные тренироваться более двух часов подряд люди имеют определенную предрасположенность к этому. Возможно, они в принципе находятся в хорошей физической форме.