Семь способов побороть отеки

Диетолог Стародубцева: отёки вызывает недостаток жидкости в организме. Считается, что если пить много воды, то можно отечь. Многие замечали, что наутро выглядишь опухшим, если вечером съел что-то, вызывающее сильную жажду — рис или солёное. Однако на самом деле всё с точностью наоборот, и отёки приходят, если пить недостаточно воды.

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Как рассказала диетолог и нутрициолог Лилия Стародубцева, у отёков бывает несколько причин, и если нет каких-то серьёзных хронических заболеваний, которые вызывают застой жидкости в организме, то есть несколько правил, которые помогут не чувствовать себя воздушным шариком с водой, пишет РИАМО.

Пейте достаточное количество воды, из расчёта 30 мл на 1 кг веса. Но если не лезет — заставлять себя не нужно, привыкайте постепенно. Исключите содержащие кофеин напитки (кофе и чай). Уберите из рациона копчёные, сильно солёные и сильно острые продукты. Сократите быстрые углеводы (сахар, выпечку, сладости). Исключите сильно переработанные крахмалистые продукты (белый рис и кукурузные хлопья). Пробно на неделю уберите молочные продукты — может быть непереносимость лактозы и казеина. Если результата нет, то можно вернуть обратно, всё в порядке. Введите физическую активность, чтобы разогнать лимфу — занимайтесь хотя бы по 15 минут в день.