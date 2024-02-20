Ученые выяснили, что нервная анорексия может быть опасна для жизни мужчин

Проблемы с весом имеют не только женщины, но и мужчины. У последних также случается нервная анорексия. Исследования показывают, что смертность мужчин с этим заболеванием в шесть раз выше, чем у тех, у кого его нет. Об этом сообщает MedicalExpress.

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Бороться с нервной анорексией и вылечиться поможет своевременная диагностика. Эксперты привели пять вещей, которые важно знать об этом недуге.

1. Нервная анорексия может быть выявлена у 0,3% мужчин. Однако этому мешают гендерные стереотипы, из-за которых сильный пол редко обращается к врачу.

2. В зоне риска подростки, спортсмены, а также следящие за собой мужчины.

3. Чрезмерные физические нагрузки, перемены в диете, прием анаболических стероидов и рвота являются тревожными звоночками.

4. В числе рисков, которые несет нервная анорексия, замедленная чистота сердечных сокращений и другие нарушения жизненно важных функций.

5. Эксперты рекомендуют подключать к лечению нервной анорексии семью, особенно если недуг обнаружен у подростка.