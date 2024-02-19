Эффект «заедания» песни: ученые выяснили, почему музыка вызывает зависимость

Прослушивание популярных песен приводит к увеличению желания слушать музыку и «заеданию» мелодий в голове. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на работу, опубликованную в журнале Psychology of Music.

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Пристрастие к музыке ассоциируется с зависимостью, при которой человека захлестывают эмоциональные и физиологические реакции, которые побуждают его искать и потреблять желаемое. Это может происходить из-за активации мозговой системы вознаграждения, аналогичной той, которая активируется при наркомании и других формах зависимости.

Профессор биологической медиапсихологии Катрин Штарке из Берлинской высшей школы популярных искусств провела исследование, чтобы проверить связь между прослушиванием музыки и тягой к ней, а также с феноменом «заевшей» мелодии. Ученые также изучили, есть ли связь с личностными чертами. В эксперименте участвовали 81 доброволец в возрасте от 21 до 61 года, с использованием онлайн-платформы Labvanced.

Участники также выбирали для прослушивания одну из восьми популярных песен: Riders on the Storm (The Doors), Let It Be (The Beatles), Gangsta’s Paradise (Coolio), Shape of You (Ed Sheeran), Levan’s Polka (Loituma), Smells Like Teen Spirit (Nirvana), September (Earth, Wind & Fire) и Despacito (Luis Fonsi & Daddy Yankee).

В результате эксперимента выяснилось, что прослушивание музыки усиливает тягу к ней и склонность к «заеданию» песен. Изначально, экстравертность и нейротизм были связаны с большей склонностью к «застреванию», но после прослушивания эта связь исчезала. Тем не менее, эти же личностные черты все же связывались с более сильной тягой к музыке, особенно это касалось нейротизма.