Искусственный интеллект поможет быстро диагностировать рак простаты

Программное обеспечение искусственного интеллекта может помочь сократить списки ожидания пациентов, выявляя рак простаты раньше и более точно, нежели другие методы исследований.

Платформа Pi Medical, разработанная учеными Кембриджского университета, способна обнаруживать заболевание, предосталвяюю пациенту возможность избежать ненужной биопсии.

Благотворительная организация вкладывает крупные суммы в технологию, которая анализирует МРТ-сканы и при этом уже показала себя такой же точной, как опытный радиолог.

Профессор Ричард Симкок из Macmillan заявил, что новые технологичные решения помогут не только избежать множества лишних биопсий, но и снять нагрузку с сотрудников медицинских учреждений и сэкономить бюджет Национальной службы здравоохранения. Помимо этого, ожидается сокращение очередей на процедуры, направленные на выявление онкологических заболеваний.

«Для пациентов это означало бы сокращение уровня тревоги, неприятных процедур и иногда опасных побочных эффектов», – отметили эксперты.

Рак простаты является наиболее распространенной формой заболевания среди мужчин. Симптомы обычно не проявляются до тех пор, пока простата не станет настолько большой, что начнет влиять на мочевой пузырь, что, в свою очередь, приводит к необходимости чаще посещать уборную или испытывать болевые ощущения при этом.