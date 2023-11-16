Онколог Астраханцев предупредил о неочевидных симптомах рака предстательной железы

Рак предстательной железы является одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний среди мужчин. Какие симптомы указывают на его развитие, "Лайфу" рассказал онколог Максим Астраханцев.

Онколог предупредил о скрытых симптомах рака простаты
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По словам специалиста, на ранних стадиях недуг, как правило, протекает бессимптомно. Но по мере развития он дает о себе знать различными изменениями в функционировании организма, которые сказываются на самочувствии человека, и некоторые из них могут не вызвать особых подозрений.

Речь идет, например, о болезненных ощущениях в пояснице или костях. Помимо этого, у больных с диагностированным раком предстательной железы наблюдаются эректильная дисфункция и затрудненное мочеиспускание.

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"Мужчинам старше 45 лет настоятельно рекомендуется следить за анализом ПСА (простатический специфический антиген). <...> Высокий уровень ПСА – ключевой маркер для ранней диагностики рака простаты", – предупредил онколог.

Ранее "Рамблер" рассказывал о неочевидном симптоме самого опасного вида рака.

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