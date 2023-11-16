Онколог предупредил о скрытых симптомах рака простаты

Онколог Астраханцев предупредил о неочевидных симптомах рака предстательной железы
Рак предстательной железы является одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний среди мужчин. Какие симптомы указывают на его развитие, "Лайфу" рассказал онколог Максим Астраханцев.
По словам специалиста, на ранних стадиях недуг, как правило, протекает бессимптомно. Но по мере развития он дает о себе знать различными изменениями в функционировании организма, которые сказываются на самочувствии человека, и некоторые из них могут не вызвать особых подозрений.
Речь идет, например, о болезненных ощущениях в пояснице или костях. Помимо этого, у больных с диагностированным раком предстательной железы наблюдаются эректильная дисфункция и затрудненное мочеиспускание.
"Мужчинам старше 45 лет настоятельно рекомендуется следить за анализом ПСА (простатический специфический антиген). <...> Высокий уровень ПСА – ключевой маркер для ранней диагностики рака простаты", – предупредил онколог.
Ранее "Рамблер" рассказывал о неочевидном симптоме самого опасного вида рака.