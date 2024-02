Обнаружено вещество, облегчающее симптомы при болезни Ниманна — Пика

Группа ученых под руководством Татьяны Бремовой-Эртл из Университетской больницы Берна провела исследование, которое показало эффективность таблеток ацетиллейцина в снижении неврологической симптоматики у людей с болезнью Ниманна – Пика. Результаты их работы опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine.