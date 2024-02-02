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Обнаружена связь между уровнем радона в доме и риском инсульта

Американские ученые провели исследования, которые помогли выявить связь между уровнем радона в жилых помещениях и риском развития инсульта у тех, кто в них проживает. Результаты их работы опубликованы в журнале "Neurology".

Обнаружена связь между уровнем радона в доме и риском инсульта
© Unsplash

Научные сотрудники анализировали данные 160 тысяч женщин в постменопаузе (возраста от 50 до 79 лет). За каждой из них наблюдали в среднем около 13 с половиной лет. В самом начале научной работы в жилищах этих женщин было произведено измерение средней концентрации радона в воздухе помещений.

За все время проведения исследовательской работы инсульты случились у 6979 женщин. Ученые обнаружили, что при уровне концентрации газа от двух до четырех и более четырех пикокюри на литр воздуха инсульт случался чаще. Что характерно, безопасным уровнем концентрации радона в воздухе в Америке считается тот, что ниже четырех пикокюри. Иными словами, этот факт после данного исследования может быть опровергнут.

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Моделирование эффекта радона также выявило существенный рост риска развития инсульта у человека при концентрациях газа от двух до четырех пикокюри на литр воздуха.

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