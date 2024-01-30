Ученые: отключение одного гена может позволить людям есть все, что они хотят

В ходе исследований на мышах специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что за потерю жировыми клетками способности сжигать энергию отвечает один-единственный ген, сообщает Daily Mail.

© pxhere

Они обнаружили, что когда грызунов кормили пищей с высоким содержанием жиров, их клетки разрушались и становились менее эффективными в сжигании жира, что, возможно, объясняет, почему ожирение приводит к замедлению метаболизма у людей.

Видео дня

Исследователи обнаружили, что этот процесс контролируется одним геном, который, будучи удаленным посредством редактирования генов, не давал грызунам набирать лишний вес, даже если они придерживались той же диеты с высоким содержанием жиров.

Команда хотела изучить, как ожирение влияет на наши митохондрии, и выяснить, почему ожирение, по-видимому, замедляет обмен веществ, что приводит к повышенному весу.

Доктор Алан Салтиел, профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего и ведущий автор исследования, сказал:

«Перебор калорий из-за переедания может привести к увеличению веса. Ген, который мы идентифицировали, является важной частью перехода от здорового веса к ожирению».

Когда люди потребляют больше калорий, чем сжигают, способность жировых клеток перерабатывать энергию начинает ухудшаться, что является одной из причин, по которой людям с ожирением может быть сложно похудеть.

Исследователи измерили влияние диеты с высоким содержанием жиров на митохондрии мышей — электростанцию клеток, способствующих сжиганию жира. После диеты митохондрии мышей фрагментировались на более мелкие, неэффективные митохондрии, которые сжигали меньше жира. Это достигается с помощью гена RaIA, который выполняет множество функций. Один из них помогает расщеплять митохондрии, когда они работают неправильно.

Результаты исследователей показывают, что когда этот ген чрезмерно реактивен, он мешает нормальному функционированию митохондрий, заставляя жировые клетки не сжигать энергию.

Доктор Салтиэль сказал:

«Поняв этот механизм, мы стали на один шаг ближе к разработке таргетной терапии, которая могла бы решить проблему увеличения веса и связанных с ним метаболических дисфункций за счет увеличения сжигания жира».