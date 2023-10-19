Врач объяснила, чем опасны выхлопные газы

Врач Савельева объяснила, чем опасны выхлопные газы
Автомобиль может стать не только средством передвижения, но и причиной некоторых заболеваний. Об опасности вдыхания выхлопных газов рассказала врач-терапевт Олеся Савельева. Ее слова передает РИАМО.
О словам специалиста, воздух в автомобиле может ухудшить состояние здоровья и даже стать причиной опасных заболеваний, в том числе рака легких. Олеся Савельева объяснила это тем, что в воздухе могут содержаться углеводороды, оскид углерода, альдегиды, бензапирен, сажа и диоксид серы.
Если выхлопные газы вдыхать слишком часто, это может стать причиной головокружения, а также развития болезней сердца и сосудов. Поэтому так важно проветривать салон и вовремя менять фильтры для очистки воздуха в автомобиле.
Рамблер: главные новости