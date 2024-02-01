Ученые предупредили о неочевидном симптоме поликистоза яичников

Женщины с синдромом поликистозных яичников могут с большей вероятностью иметь проблемы с памятью и мышлением в среднем возрасте. Об этом свидетельствуют результаты исследования, о проведении которого сообщает Medical Xpress.

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Синдром поликистозных яичников представляет собой гормональное заболевание, которое характеризуется нерегулярными менструациями и повышенным уровнем гормона под названием андроген. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, от недуга страдают около 8–13% женщин репродуктивного возраста.

Распространенными симптомами заболевания являются бесплодие, акне, избыточный рост волос на лице и теле, их истончение и облысение.

На протяжении 30 лет ученые наблюдали за почти 1000 женщин, которых периодически тестировали, и пришли к выводу, что проблемы с мышлением также могут свидетельствовать о развитии поликистоза яичников.

Участницы эксперимента время от времени должны были проходить различные тесты: например, нужно было назвать цвет, которым было написано слово "синий" или "красный", в то время как само слово цвету не соответствовало. Таким образом, специалисты намеревались выявить способность участниц концентрироваться и анализировать информацию.

В результате женщины с диагностированным синдромом поликистозных яичников показали более низкие баллы по трем из пяти тестов (особенно в части памяти, внимания и вербальных способностей) в сравнении с участницами без данного заболевания.

У первых целостность белого вещества снижена, что может указывать на ранние признаки старения мозга, резюмировали ученые.

"Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить наличие взаимосвязи между описанными изменениями и поликистозом яичников", – отметили исследователи.