Ученые назвали блюдо корейской кухни, которое снижает риск ожирения

Новое исследование показало, что кимчи из капусты может снизить риск ожирения у мужчин, а кимчи из редиса может помочь в борьбе с лишними килограммами как мужчинам, так и женщинам.

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Кимчи готовят по-разному, но обычно в его состав входят такие овощи, как капуста, редис и лук, а также специи — красный перец, чеснок и имбирь.

В исследовании, опубликованном в журнале BMJ Open, изучались данные 115 726 человек в возрасте от 40 до 69 лет в Корее, которых спрашивали о потреблении кимчи.

У мужчин с общим потреблением от одной до трех порций любого кимчи в день риск ожирения был на 11-12% ниже, чем у тех, кто съедал менее одной порции в день.

При этом у мужчин с более высоким потреблением капусты кимчи (до трех порций в день) риск ожирения и появления лишнего жира в области живота и брюшной полости был на 10 % ниже.

У женщин риск был на 8 % ниже при употреблении этого вида кимчи.

У мужчин и женщин, которые ели кимчи из редиса, риск появления жира в районе середины живота был снижен примерно на 9 %.

Эксперты отметили, что реальной пользы от употребления более трех порций кимчи в день нет, и предположили, что люди, питающиеся так, как правило, едят больше других продуктов и чаще страдают ожирением.