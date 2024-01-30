Эксперты выяснили наиболее продуктивное время работы для россиян

По результатам исследования установлено, что наивысший прилив продуктивности россияне чувствуют с 10:00 до 12:00 (46%), сообщает «Радио 1». Далее уровень работоспособности снижается: с 14:00 до 17:00 (26%), с 12:00 до 14:00 (21%), с 6:00 до 10:00 (19%). Вечером он окончательно снижается: с 17:00 до 20:00 (14%).

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Аналитики также обнаружили, что в январе текущего года более половины россиян (54%) чувствуют себя мотивированными и продуктивными. В декабре прошлого года этот показатель достигал 57%.

Чтобы определить уровень продуктивности респондентов, участников опроса попросили оценить свою мотивацию и работоспособность по 10-балльной шкале. Из исследования следует, что самые высокие показатели выбирали преимущественно жители Волгограда (64%) и Самары (62%), включая представителей автомобильного бизнеса (63%), онлайн-торговли (58%) и производства и сырья (58%).

Важно отметить, что в декабре 2023 года наиболее продуктивными были работники из Казани (66%) и сотрудники из Ростова-на-Дону (65%).