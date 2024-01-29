Невролог назвала идеальный возраст для обучения

«В это время у людей наиболее активно работает стриатум, или полосатое тело, — особая структура мозга, которая задействована в процессе обучения: закрепления полученных навыков, формирования пунктуальности, консолидации памяти. Название «полосатое тело» объясняется тем, что эта область мозга представляет собой перемежающиеся участки серого и белого мозгового вещества», — пояснила она.