Невролог назвала идеальный возраст для обучения

Невролог Демьяновская назвала идеальный возраст для обучения
Оптимальный возраст для интенсивного обучения — от 17 до 20 лет. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, невролог Екатерина Демьяновская.
«В это время у людей наиболее активно работает стриатум, или полосатое тело, — особая структура мозга, которая задействована в процессе обучения: закрепления полученных навыков, формирования пунктуальности, консолидации памяти. Название «полосатое тело» объясняется тем, что эта область мозга представляет собой перемежающиеся участки серого и белого мозгового вещества», — пояснила она.
Еще один аргумент за обучение в молодом возрасте связан не с работой мозга, а с общими психофизическими навыками: студенты учатся взаимодействовать с самыми разными людьми, трудиться в режиме цейтнота, самостоятельно распределять время для отдыха и работы, пишет «Газета.ru».
Ранее «Рамблер» писал о том, как побудить ребенка делать уроки.