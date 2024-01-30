Cпециалисты объяснили, можно ли запивать еду
Предпочтение стоит отдавать негазированной и несладкой воде. Нужно учитывать и особенности своего организма. Например, для кого-то чай или кофе не несут вреда, но в некоторых случаях они приводят к изжоге или метеоризму – скоплению газов в кишечнике.
Специалисты подчеркнули:
«Пища переваривается в желудке достаточно долго – около четырех часов, а вот вода в нем почти не задерживается и продвигается дальше в кишечник. Если запивать еду не водой, а газировкой или другими сладкими напитками, стоит помнить о том, что они содержат много сахара. Если выбирать между водой, чаем или кофе, то существенной разницы между ними нет, но стоит учитывать индивидуальные особенности организма»
Они добавили, что температура еды или воды не влияет на скорость пищеварения.
«Это подтверждают исследования, в ходе которых испытуемым давали выпить растворы, содержавшие углеводы, температурой 12 градусов. Затем с помощью назогастральных зондов измеряли температуру в желудке – она снижалась сразу после приема жидкости, но уже через 5 минут возвращалась к исходному состоянию», – рассказали эксперты проекта здоровое-питание.рф.
Ранее «Рамблер» писал о том, что чай в пакетиках может быть причиной раковых опухолей.