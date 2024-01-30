Cпециалисты объяснили, можно ли запивать еду

«Пища переваривается в желудке достаточно долго – около четырех часов, а вот вода в нем почти не задерживается и продвигается дальше в кишечник. Если запивать еду не водой, а газировкой или другими сладкими напитками, стоит помнить о том, что они содержат много сахара. Если выбирать между водой, чаем или кофе, то существенной разницы между ними нет, но стоит учитывать индивидуальные особенности организма»