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Врач оценил, может ли сухое голодание принести пользу для здоровья

Лечебное сухое голодание, при котором человеку нужно отказаться от еды и воды, является сильным стрессом для организма, что, однако, может принести пользу для здоровья, в том числе, иммунной системы. Об этом Life рассказал хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Врач оценил, может ли сухое голодание принести пользу для здоровья
© Газета.ру

«При сухом голодании организм начинает расходовать собственные энергетические запасы, в частности белки и жиры. Из-за этого возможно ускорение рассасывания фурункулов, уменьшение размеров спаек, атеросклеротических бляшек. Таким образом, сухое голодание возможно применять кратковременно при кожных гнойничковых заболеваниях, трофических язвах, легких инфекционных заболеваниях (ОРВИ)», - отметил эксперт.

Однако данный метод может привести и к негативным последствиям, в том числе, обезвоживанию. Это, в свою очередь, может спровоцировать головокружение, падение артериального давления, обморок, нарушение сердечного ритма и работы почек, а также тромбирование сосудов. Дефицит полезных веществ может грозить наступлением ломкости сосудов и развитием психозов, заключил Умнов.

Вот как мозг человека работает во время еды

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов до этого говорил, что праноедение или солнцеедение (способность человека длительное время обходиться без пищи и воды), которые проповедуют некоторые блогеры, выглядят простыми решениями, но могут привести к печальным последствиям. Он предупредил, что любое голодание — это плохо для организма, так как оно приводит к проблемам с ЖКТ, расстройству пищевого поведения и даже ожирению.

Ранее «Рамблер» писал о том, какие продукты помогут сохранить здоровье зубов.

ЗОЖ
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