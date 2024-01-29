Вот как мозг человека работает во время еды

Специалисты объяснили, как мозг человека работает во время еды. На протяжении нескольких десятилетий учёные думали, что замедление скорости переваривания пищи связано только с сигналами, переходящими от желудка и кишечника к мозгу. Однако недавно выяснилось, что на самом деле это обусловлено другим процессом.

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На протяжении нескольких десятилетий учёные думали, что замедление скорости переваривания пищи связано только с сигналами, переходящими от желудка и кишечника к мозгу. Однако недавно выяснилось, что на самом деле это обусловлено другим процессом.

Учёные обнаружили, что существуют два параллельных пути, которые контролируют наше питание. Один из них ограничивает скорость потребления еды, а другой — её количество. Вкус еды активирует первый путь. Хотя это может даже показаться нелогичным, ведь обычно нам хочется есть больше вкусной пищи.

Caroline Susie RD

Также первый путь, как давно было известно учёным, предполагает передачу сигналов из кишечника. Однако эти сигналы типа «Здесь есть еда» от вкусовых рецепторов во рту, как оказалось, могут игнорироваться мозгом.

Во втором пути участвуют нейроны, которые высвобождают гормон ГПП-1. Этот гормон даёт чувство сытости надолго. Сейчас учёные пытаются понять, как как работает это устойчивое ощущение сытости.