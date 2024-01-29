Онколог объяснил, почему при раке начинаются метастазы

Онколог Покровский объяснил, почему при раке начинаются метастазы в других органах
С развитием злокачественного ракового заболевания некоторые раковые клетки формируют метастазы – вторичные очаговые опухоли.
Иногда люди, вылечившиеся от одного вида рака, сталкиваются с новым в другом месте. Об этом рассказал «ФедералПресс» онколог Вадим Покровский.
«Метастазирование – это одна из базовых характеристик злокачественных опухолей. Когда раковая клетка попадает в кровоток или лимфатическую систему, она может образовать новые опухоли в других органах, таких как печень, легкие, мозг и кости, потому что там кровоток более развитый», – сказал онколог.
Вадим Покровский отмечает, что раковые клетки питаются тем же, чем обычные. Им позволяют разрастаться различные молекулы, присутствующие в кровотоке: жирные кислоты, аминокислоты, глюкоза.
Как правило, опухолевые клетки находятся в состоянии гипоксии, у них мало кислорода. И для того чтобы получать такое же количество энергии, как нормальные, они захватывают питательные вещества в большем количестве.
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