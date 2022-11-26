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1 час назад

Можно ли заразиться раком: видео

Мира Маркина

Врач-онколог Абашин Сергей рассказал, может ли человек заразиться онкологией. Конечно, рак это не инфекционное заболевание, но существует вирус, который может увеличить риски развития злокачественных образований.

Рак шейки матки у женщин может быть вызван онкогенным типом вируса папилломы человека. Известно более ста видов ВПЧ, из которых 14 являются онкогенными. Вирус передается половым путем от мужчин. В некоторых случаях ВПЧ может также вызывать рак рта и гортани.

Подробнее о том, можно ли заразиться онкологией, смотрите в видео.

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Болезни и лекарства,Видео,
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