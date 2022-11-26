Можно ли заразиться раком: видео

Врач-онколог Абашин Сергей рассказал, может ли человек заразиться онкологией. Конечно, рак это не инфекционное заболевание, но существует вирус, который может увеличить риски развития злокачественных образований.

Рак шейки матки у женщин может быть вызван онкогенным типом вируса папилломы человека. Известно более ста видов ВПЧ, из которых 14 являются онкогенными. Вирус передается половым путем от мужчин. В некоторых случаях ВПЧ может также вызывать рак рта и гортани.

Подробнее о том, можно ли заразиться онкологией, смотрите в видео.