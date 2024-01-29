Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали систему, которая с помощью нейросети позволяет диагностировать сколиоз по фотографиям спины, сообщила пресс-служба вуза.

«Ученые разработали <...> [решение], которое по фотографии спины человека определяет ключевые точки на ее поверхности с помощью созданного нейросетевого алгоритма. <...> [Оно] позволяет комплексно оценить нарушения осанки и деформации опорно-двигательного аппарата. <...> Применение компьютерного зрения делает определение заболевания более точным и доступным для пациента», - говорится в сообщении.

Для обучения нейросети исследователи использовали 3 тыс. фотографий спины детей и взрослых, на которых были отмечены 16 специальных точек, определяющих положение позвоночника.

Расположение точек относительно друг друга позволяет сделать вывод о наличии различных нарушений осанки на других изображениях. Точность определения сколиоза у пациентов с помощью ИИ-программы достигает 85%.

«Врач или сам человек сможет открыть установленную программу (приложение) и выбрать вариант диагностики. Экспресс-анализ определит нарушения с помощью искусственного интеллекта всего по одному фото, а расширенный вариант - по видеофайлу поверхности спины, снятой с разных ракурсов. В итоге человек получит расшифровку значений и рекомендации по профилактическим упражнениям», - уточнил ассистент кафедры "Вычислительная математика, механика и биомеханика" ПНИПУ Иван Шитоев, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Сколиоз - патология, характеризующаяся искривлением позвоночника. Своевременное обнаружение ее признаков позволяет предупредить негативные последствия для здоровья (плоскостопие, хромоту, нарушения дыхания и кровообращения) за счет профилактики и лечения.

В настоящее время заболевание диагностируют при осмотре или с помощью лучевых методов (рентген и МРТ), которые нельзя применять часто. Авторы работы предложили использовать для обнаружения признаков сколиоза нейросеть.