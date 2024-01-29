Названо хобби, которое замедляет старение мозга

Мозг музыкантов разрушается медленнее, поэтому они остаются в здравом рассудке вплоть до старости, сообщает The Sun.

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Исследователи Эксетерского университета обнаружили, что у тех, кто играет на музыкальных инструментах, сохраняют сильные навыки мышления и памяти в возрасте, чем те, кто этого не делает.

В ходе исследования на 1570 людях старше 40 лет стало понятно, что люди, которые играли музыку, показали значительно лучшие результаты в отношении памяти, рассуждения и скорости мышления, чем те, кто не умеет играть на инструментах.

Простое прослушивание музыки не дало такого эффекта.

Автор исследования, профессор Энн Корбетт, сказала: «Мы думаем, что музыкальность может быть способом использовать ловкость и устойчивость мозга, известную как когнитивный резерв. Наши результаты показывают, что продвижение музыкального образования могло бы стать ценной инициативой общественного здравоохранения. То же самое можно сказать и о поощрении пожилых людей вернуться к музыке в более позднем возрасте».

Это может позволить пожилым людям снизить риск деменции и улучшить здоровье мозга.