Как изучение иностранных языков влияет на мозг

Люди изучают новый язык по самым разным причинам – для работы или учебы в другой стране, переезда за границу или просто для удовольствия. Независимо от мотивации, это обогащает жизнь людей.

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Но знали ли вы также, что изучение языков изменяет наш мозг на физическом уровне? Рассказываем подробнее в материале "Рамблера".

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Мозг каждого человека состоит из нейронов, которые имеют клеточное тело, и дендритов, которые являются связующими между нейронами. Это то, что мы называем "серым веществом". Как показывают исследования, у билингвов, людей, которые с рождения знают два языка и больше, этих нейронов и дендритов больше по сравнению с людьми, говорящими только на одном языке. Это означает, что их серое вещество более плотное.

Знание языков также оказывает влияние на белое вещество, то есть систему нервных волокон, соединяющих все четыре доли головного мозга. Эта система координирует связь между различными областями мозга, помогая мозгу учиться и функционировать. Изучение второго языка повышает его резервы.

У людей, которые начинают изучать языки позже, тоже происходят некоторые неврологические изменения. Получение нового опыта является важным фактором в формировании новых нейронных связей в мозге и укреплении нервной системы.

Изучение иностранных языков — одно из самых сложных умственных занятий и мощный способ тренировать свой мозг, который защищает от развития деменции и других дегенеративных неврологических заболеваний.

Как изучение иностранных языков влияет на другие навыки

Память

Изучение языка требует навыков запоминания. У регулярно пользующихся вторым языком, значительно лучше как краткосрочная, так и долгосрочная память. Исследования показали, что такие люди гораздо лучше справляются с тестами на память, чем те, кто знает только один язык.

"Благодаря изучению языков развивается память, причем как слухоречевая, когда человек воспринимает иностранную речь на слух, учит слова, так и зрительная. Особенно это полезно для детей, которые испытывают трудности с запоминанием, и для пожилых в качестве профилактики деменции. Появляются новые ассоциативные связи, развивается гибкость мышления, навык фантазирования. Ребенок учится выделять ассоциации, выделять в тексте основную мысль, структурировать информацию", — психолог Звездова Елизавета.

Концентрация внимания

Всего одна неделя изучения нового языка оказывает положительное влияние на уровень концентрации. Ученые провели исследование с участием людей от 18 до 78 лет и выяснили, что при непрерывном изучении языка не менее пяти часов в неделю концентрация внимания улучшилась у людей во всех возрастных группах.

Гибкость и креативность

Билингвы проявляют больше креативности в решении проблем и гибкости, чем их одноязычные сверстники. То же самое справедливо и для людей, изучающих второй язык в возрасте. Исследователи обнаружили, что изучение языка раскрывает творческие способности учащихся.

Люди, которые изучают иностранные языки, лучше адаптируются к изменениям. Это софт-скилл, который помогает в меняющемся мире легче подстраиваться под обстоятельства. Происходят трансформации, которые способствуют нейропластичности. Ильина Мария Леонидовна Лингвист, филолог, предприниматель

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