Ученые: на возникновение рака простаты влияет плохое питание матери

Мужское здоровье напрямую связано с тем, как плод развивался в утробе матери, сообщают “Аргументы и факты”.

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В 2009 году появилось исследование еврейских мужчин, которые получали недостаточное и неполноценное питание с самого детства из-за Холокоста. Результаты исследования показали, что у тех, кто не получал полезные вещества в утробный период, намного чаще сталкивались с раком простаты в пожилом возрасте.

Бразильские ученые из Государственного университета Сан-Паулу провели эксперимент на животных, чтобы понять, как ранее развитие плода влияет на возникновение рака простаты в будущем. Результаты показали, что на здоровье мальчика влияет недостаток белка, который препятствует нормальному и здоровому развитию простаты. Причем дефицит сказывается на здоровье малыша как в утробе, так и в первые годы жизни, когда мать кормит его грудью.

Неполноценное питание также сказывается на гормональном фоне женщины. Увеличивается содержание эстрогена в крови, женского гормона, который неизбежно влияет на развитие и изменения простаты, тем самым увеличивая риск заболеть раком в будущем.