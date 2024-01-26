Врачи провели редкую операцию и вылечили пациента от рака

Британцу сообщили, что у него рак и жить ему осталось всего несколько месяцев. Однако смелость врачей спасла больному жизнь.

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О том, какая операция помогла Дэну Годли вылечиться от одной из самых агрессивных форм рака, рассказало издание Mirror.

Госслужащему Дэну Годли было всего 30 лет, когда ему диагностировали рак поджелудочной железы. Это одна из самых опасных разновидностей болезни. Британцу назначили химиотерапию. Однако она не помогло. Дэну Голдри оставалось жить максимум 18 месяцев.

Хирурги приняли решение провести редкую операцию — панкреатэктомию. В рамках этой процедуры пациенту удаляют поджелудочную железу, а также желчный пузырь и желчные протоки. Подобные операции проводят редко, поэтому у медиков не было статистических данных о ее влиянии на выживаемость при онкологии.

Хирурги полностью удалили опухоль. Сейчас Дэн Годли счастливо женат и наслаждается вторым шансом на жизнь.