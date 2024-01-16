Онколог Марьенко рассказала, что поможет снизить риски возникновения рака

Существует целый список причин, по которым может развиться онкология. Заведующая онкологическим отделением клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге, врач-онколог Анастасия Марьенко рассказала, что поможет снизить риски возникновения рака.

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«Не злоупотребляйте алкоголем. Увлечение спиртными напитками повышает риск возникновения рака печени, пищевода, толстой кишки, молочной железы и других органов. Не злоупотребляйте загаром и солярием», – заявила врач.

По информации Марьенко, курение также повышает риск возникновения рака. Кроме того, следует помнить о солнцезащитном креме. Нужно носить закрытую одежду и головной убор, избегать пребывания на солнце в часы пиковой солнечной активности.

Онколог рекомендует поддерживать здоровый вес и питаться правильно. Следует избегать вредной пищи, богатой канцерогенами: полуфабрикатов и фастфуда, передает РИАМО.