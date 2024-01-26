В Великобритании разрабатывают вакцину против рака кишечника

Ученые из Великобритании работают над созданием первой в истории медицины вакцины против рака кишечника. Об этом сообщает издание The Mirror.

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Что касается механизма действия вакцины, то укол планируется использовать для воздействия на опухоль перед приведением операции по ее удалению. Предполагается, что эта манипуляция позволит укрепить иммунитет и поможет ему противостоять раковым клеткам.

В лучшем случае, на который и надеются ученые, вакцина в конечном итоге устранит необходимость в хирургических вмешательствах.

«Я чувствую, что мы находимся на пороге открытия чего-то действительно грандиозного. Оно изменит нашу жизнь, так как в будущем пациентам со злокачественными образованиями в кишечнике, возможно, не будет требоваться проведение операции – для излечения будет достаточно вакцины», – приводятся слова онколога Тони Диллона.

В новом исследовании, в рамках которого будет исследоваться эффективность вакцина, примут участие 44 пациента с соответствующим диагнозом из разных уголков мира. После этого либо будет получена лицензия на препарат, либо могут быть начаты его более масштабные исследования.

По словам доктора Диллона, на благоприятный итог применения лекарства «возлагаются большие надежды».