Ученые представили новый препарат для профилактики инсульта

Ученые представили новый экспериментальный препарат, благодаря которому можно снизить риск наступления повторных инсультов. Лекарство показало положительные результаты в рамках эксперимента, результаты проведения которого приводятся на сайте научного журнала The Lancet Neurology.

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Предыдущие исследования показали, что люди с дефицитом белка, который участвует в процессе свертывания крови, имеют более низкие риски наступления ишемического инсульта – наиболее распространенного типа инсульта, во время которого сгусток крови блокирует приток крови и кислорода к мозгу.

В новом научном эксперименте, о котором идет речь, приняли участие более 2300 человек. На протяжении трех месяцев некоторые из них принимали два раза в день 50–100 мг милвексиана, а другим, соответственно, выдавалось плацебо.

По истечении 90 дней было обнаружено следующее: у первых добровольцев наблюдалась меньшая вероятность наступления инсульта. Разницу нельзя назвать значительной, отмечают ученые, однако факт ее наличия нельзя не признать.

"Теперь мы можем использовать полученные данные для определения точной дозировки лекарства, которая будет максимально эффективна для пациентов. На данный момент планируется провести большое рандомизированное исследование, во время которого участникам будет назначена не только стандартная терапия, но и прием нового препарата", – рассказали авторы эксперимента.