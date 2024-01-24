Потребление коровьего молока способно значительно снизить риск развития диабета второго типа у определенной группы людей. Ученые пришли к такому выводу в ходе проведения исследования, результаты которого опубликованы в научном журнале Nature Metabolism.

Специалисты изучили образцы тканей более 12 000 мужчин и женщин, в том числе тех, у кого была выявлена непереносимость лактозы. В результате было обнаружено, что в случае регулярного потребления молока у данной группы участников риск развития диабета второго типа снижается до 30%.

А вот у добровольцев, не имеющих непереносимости лактозы, подобная тенденция не наблюдалась.

"Наше исследование демонстрирует связь между потреблением молока и развитием сахарного диабета второго типа среди лиц с непереносимостью лактозы и потенциальное участие микробиоты кишечника и метаболитов крови при данных обстоятельствах", – резюмировали ученые.