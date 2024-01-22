Ученые: бактерии, вызывающие прыщи, могут помочь в лечении акне

Cutibacterium Acnes — одна из наиболее распространенных бактерий на нашей коже, и исследователям удалось модифицировать ее гены, сообщает Science alert. Это помогло произвести и выделить молекулу, которая, судя по экспериментам на клетках, уменьшает накопление кожного сала.

© pxhere

Кожное сало — это маслянистое вещество, которое может склеивать омертвевшие клетки кожи и закупоривать поры , если оно вырабатывается в избыточном количестве. Поглощая кожное сало и увеличиваясь в количестве , C. acnes может способствовать воспалению прыщей.

Видео дня

Тем не менее, бактерия также жизненно важна для здоровья кожи, производя липиды, которые помогают поддерживать наш защитный барьер. Поэтому Настассия Кнедлседер, синтетический биолог из Университета Помпеу Фабра в Барселоне, и ее коллеги подумали, что они могли бы попытаться модифицировать C.acnes , чтобы создать препарат местной терапии для лечения прыщей.

Современные методы лечения тяжелых прыщей могут либо уничтожать полезные бактерии (в случае антибиотиков), либо вызывать редкие, но неприятные побочные эффекты (в случае препарата под названием изотретиноин).

Но исследователи взяли в качестве примера изотретиноин и его механизм действия, который включает ген , кодирующий белок под названием NGAL (липокалин, связанный с желатиназой нейтрофилов). Он сообщает нефтепродуцирующим тканям, которые называются себоцитами, что пришло время умереть.

Если бы исследователям удалось заставить C.acnes производить NGAL, то, возможно, они смогли бы лечить прыщи без побочных эффектов изотретиноина.

Однако сложность использования C.acnes заключается в том, что бактерия сопротивляется попыткам ученых внедрить в ее геном новые инструкции ДНК.

Экспериментируя с различными буферами для улучшения доставки ДНК в клетки C.acnes , Кнедлседер и ее коллеги создали штамм, способный продуцировать NGAL.

Когда они применили этот штамм C.acnes, секретирующий NGAL, к выращенным в лаборатории культурам себоцитов, модифицированная бактерия значительно снизила уровень кожного сала: в два раза через 48 часов.

В экспериментах на мышах модифицированная C.acnes также продуцировала NGAL через 2–4 дня после нанесения на кожу животных, и, как и ожидалось, бактерия была обнаружена глубоко в волосяных фолликулах. Не было никаких признаков того, что лечение вызвало усиление воспаления.

Однако кожа мыши сильно отличается от кожи человека, хотя ее часто используют в качестве модели для раннего тестирования местных терапевтических средств. Кожа мыши более рыхлая, в четыре раза тоньше и населена гораздо большим количеством волосяных фолликулов, чем кожа человека.

«Необходимы будущие клинические исследования, чтобы оценить влияние этого созданного штамма на людей и его потенциальное использование для облегчения кожных заболеваний или поддержания здоровья кожи», — заключают исследователи в своей статье .