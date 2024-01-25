Ученые работают над созданием нейросети, которая поможет выявлять рак

Ученые занимаются разработкой нейросети, которая должна помочь в лечении рака легких, рассказывают “Аргументы и факты”.

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В Минобрнауке сообщили, что над данным вопросом работает Новгородский университет совместно с Сеченовским университетом. Предполагается, что искусственный интеллект сможет делать прогнозы развития раковой опухоли в легких.

Доцент кафедры информационных технологий и систем НовГУ Владимир Макаров отмечает, что для определения прорастаний злокачественных клеток в сосуды врачу требуется затратить немало времени. Ученый отметил, что ошибка при диагностике может нанести непоправимый вред здоровью пациента. А нейросеть, созданная с помощью врачей, поможет быстрее выявлять прорастания раковых клеток в сосуды.

Макаров предупредил, что прежде всего нейросеть необходимо “обучить” тому, как распознавать клетки рака в сосудах легких. На данный момент ученые занимаются подготовкой данных для этого процесса.