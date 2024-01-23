Вирусолог назвал опасность «зомби-вирусов» из мерзлоты

В свете публикации британского издания The Guardian о древних патогенах, найденных в сибирской мерзлоте и поражающих амёб, доктор биологических наук и вирусолог Андрей Летаров прокомментировал, могут ли они представлять опасность для человека.

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«Гигантские вирусы амёб оказались широко распространены в природе. Раньше я сомневался в возможности их оживления из мерзлоты, но теперь видим, что это возможно. Однако реальная угроза для человека от мерзлоты не так велика, как многие могут подумать. Мерзлота не представляет большей опасности для человека, чем обычная почва под ногами, особенно в городе», — подчеркнул вирусолог.

Он также отметил, что вирусы являются неотъемлемой частью окружающей нас биосистемы и преимущественно инфицируют бактерии и другие микроорганизмы.

Другой ученый, академик Сергей Нетёсов, возглавляющий лабораторию биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, отметил, что вирусы амёб вряд ли смогут сразу перейти на человека - сначала им нужно перейти на грызунов. В настоящее время ученые исследуют их патогенность для грызунов.

Напомним, британское издание The Guardian опубликовало статью о новой вирусной угрозе, которая может быть связана с Россией. Речь идет о так называемых зомби-вирусах — древних патогенах, которые тысячелетиями «спали» в вечной мерзлоте, но вскоре могут «проснуться» в результате глобального потепления и промышленного освоения Арктики.