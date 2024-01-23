Может ли появиться родинка в глазу и что с ней делать? Отвечает врач

Родинки — распространённое явление, и у многих на теле можно найти десятки, а иногда и сотни невусов разного размера. Но на глазу — зрачке или белке — родинки выглядят действительно необычно.

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Почему они появляются, представляют ли опасность и нужно ли от них избавляться? Об этом «Секрету» рассказала врач-офтальмолог «Европейского медицинского центра» Наталия Боша.

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Почему на глазу появляется родинка

У некоторых людей есть генетическая предрасположенность к разрастанию меланоцитов — клеток, которые накапливают пигмент меланин. У них невус в глазу появится с большей вероятностью, чем у людей без такой предрасположенности.

Помимо этого, спровоцировать появление родинки на глазу может ультрафиолетовое излучение: на солнце глаза лучше защищать. Также невус провоцируют гормональные изменения в организме.

Стоит иметь в виду, что не все невусы на глазу заметны — существуют и беспигментные родинки. Они выглядят как локальное покраснение, когда клетки не накапливают меланин.

Опасна ли родинка в глазу

Как правило, нет. Такие невусы, как и на других частях тела, обычно носят доброкачественный характер и не представляют угрозы.

Но так как глаз — это открытая часть тела, то на него солнечные лучи, а именно их ультрафиолетовый спектр, воздействует сильнее, чем в области спины, например. Поэтому это чаще может приводить к перерождению родинки в злокачественную опухоль — меланому.

Перерождению невуса может способствовать и частая травматизация. Это может происходить при ношении контактных линз или регулярном нанесении макияжа.

Когда нужно идти к врачу с родинкой на глазу

Точно нужно к специалисту, если родинка меняется.

Если родинка увеличивается в размере, меняет цвет, изменяется интенсивность пигментации, её границы становятся нечёткими или появляется воспалительные реакции, зуд и так далее, то необходимо как можно скорее обратиться к офтальмологу.

Нужно ли удалять родинку в глазу