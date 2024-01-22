Ученые: посещение одиноких близких поможет им прожить дольше

Исследователи из Университета Глазго нарисовали довольно удручающую картину. Они предполагают, что нечастые социальные контакты с друзьями и семьей в сочетании с общим чувством одиночества и изоляции могут нести более высокий риск смерти, сообщает The Mirror.

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Исследование показало, что низкий уровень социальных связей, например, нечастые встречи с семьей, частое чувство одиночества или неспособность довериться кому-то близкому увеличивает шансы умереть.

Но отсутствие обоих типов социальных связей одновременно увеличивает этот риск еще больше. Риск преждевременной смерти связан с недостатком различных типов социальных контактов. Это исследование показало, что нам нужны несколько форм социальных связей, которые помогут нам жить дольше и здоровее.

Исследование, в котором приняли участие 458 146 человек со средним возрастом 57 лет, выявило тех, кто жил один и в чьей жизни также отсутствуют другие формы социальных связей, такие как редкие контакты с друзьями и семьей или отсутствие участия в регулярных групповых мероприятиях, таких как чтение книг и посещение клубов по интересам.

Эти люди могут подвергаться особенно высокому риску смерти. Исследование предполагает, что люди, живущие с крайними показателями социальной разобщенности, могут быть достаточно сильными, чтобы перевесить преимущества некоторых социальных контактов, таких как участие в регулярных групповых мероприятиях.