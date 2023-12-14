Ученые выяснили, что одинокие люди страдают от хронического системного воспаления

Одиночество – один из факторов, который приводит к преждевременной смерти, сообщает N+1.

Ученые выяснили, что одинокие люди страдают от хронического системного воспаления
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Ученые заинтересовались, как одиночество сказывается на физиологическом здоровье человека. Они провели исследование, которое показало, что зачастую тоска и одиночество приводят к воспалительным процессам в организме.

Ученые: одиночество связано с высоким риском смерти от любых причин

Результаты показали, что люди, проживающие одни, страдали от повышенного уровня хронического системного воспаления.

Ранее мы рассказывали о том, что одиночество приводит к болезни Паркинсона.

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